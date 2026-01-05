dm kehrt ins Ems-Quartier Meppen zurück

Im revitalisierten Ems-Quartier in Meppen bezieht dm erneut seine frühere Einheit, die eine Fläche von rund 680 m² hat. Projektträger ist die Lindhorst Gruppe, die das ehemalige Einkaufszentrum in ein nachhaltiges Mixed-Use-Quartier mit einer Fläche von rund 23.000 m² umwandelt. Weitere Mieter sind Rewe, Deichmann, Woolworth, Valora, die Musikschule des Emslandes und B&B Hotels.

