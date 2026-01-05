Laufende Revitalisierung
dm kehrt ins Ems-Quartier Meppen zurück
Im revitalisierten Ems-Quartier in Meppen bezieht dm erneut seine frühere Einheit, die eine Fläche von rund 680 m² hat. Projektträger ist die Lindhorst Gruppe, die das ehemalige Einkaufszentrum in ein nachhaltiges Mixed-Use-Quartier mit einer Fläche von rund 23.000 m² umwandelt. Weitere Mieter sind Rewe, Deichmann, Woolworth, Valora, die Musikschule des Emslandes und B&B Hotels.
Die Drogeriemarktkette wird im Erdgeschoss wieder ihre alte Mieteinheit mit rund 680 m² Verkaufs- und Nebenfläche neben dem zukünftigen Rewe-Markt beziehen. Der neue dm-Markt bietet ein vielfältiges Sortiment aus den Bereichen Baby und Kleinkind, Gesundheit, Kosmetik, Pflege, Haushalt, Foto und Tiernahrung sowie zahlreiche praktische Services an.
„Wir freuen uns, unsere ehemaligen Kundinnen und Kunden in Meppen wieder mit einem breiten Sortiment und individuellen Services empfangen und bedienen zu können. Das Konzept der Lindhorst Gruppe für das neue Ems-Quartier Meppen hat uns sehr angesprochen und in der Entscheidung zur Rückkehr auf unsere frühere Mietfläche bestärkt“, sagt Felix Körner, Gebietsverantwortlicher bei dm drogerie markt.
Angelina Graudons, Projektleiterin des Ems-Quartiers, zeigt sich mit den geschlossenen Mietverträgen sehr zufrieden. Als weitere Mieter standen bereits vor dem Projektstart zum Umbau B&B Hotels, Rewe, Deichmann und die Musikschule des Emslandes fest. In den letzten Monaten konnten auch die Rückkehr von Woolworth an den Standort sowie Valora mit „k kiosk“ als neue Mieter für das Ems-Quartier Meppen verkündet werden. Die Firma HBB Centermanagement GmbH & Co. KG ist Ansprechpartner für die Vermietung an diesem Standort.
Das ehemalige Einkaufszentrum ist bereits leergezogen und wird nun unter dem Namen Ems-Quartier Meppen zu einem nachhaltigen Mixed-Use-Quartier mit neuem Nutzungsmix hergerichtet. Geplant sind künftig auf den rund 23.000 m² Fläche die Nutzung durch Mieter aus den Segmenten Handel, Gastronomie, Büro, Fitness, B&B-Hotel sowie durch die Musikschule des Emslandes und die Tiefgarage mit insgesamt 468 Stellplätzen.
Die Lage des Ems-Quartiers zeichnet sich durch die Angrenzung an die zentrale Bahnhofstraße im Nordwesten der Stadt Meppen sowie durch die direkte Lage am südlich verlaufenden Nebenarm der Ems aus. Dadurch wird das Objekt zum Bindeglied zwischen dem zentralen Bahnhof und der Altstadt. In direkter Umgebung des Ems-Quartiers hat die Stadt das neue Sanierungsgebiet „Rechts der Ems“ ausgewiesen. Hier sollen bis 2030 rund 1.000 neue Wohneinheiten entstehen.
Für die Lindhorst Gruppe war es von Beginn an ein zentrales Anliegen, so viel wie möglich von der bestehenden Gebäudesubstanz zu bewahren. Durch diese Herangehensweise werden wertvolle Ressourcen geschont sowie der Einsatz grauer Energie und der zusätzliche Ausstoß von Emissionen vermieden. Die geplanten Eingriffe beschränken sich auf das Notwendigste, während gezielte Maßnahmen wie eine partielle Dachabsenkung neue Nutzungsmöglichkeiten schaffen und gleichzeitig einen grünen, lichtdurchfluteten Innenhof entstehen lassen.
Ein wichtiges Ziel ist die BREEAM-Zertifizierung des Objekts mit der angestrebten Einstufung „Exzellent“. Dazu zählen unter anderem die Integration einer Photovoltaikanlage auf dem Dach sowie die Optimierung der Betriebskosten.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Regionalität: Das kleinteilige und sehr individuelle Handelsangebot der nahen Altstadt wird durch das neue Ems-Quartier Meppen um namhafte Filialisten sinnvoll ergänzt. Um die lokale Wirtschaft zu fördern, werden weiterhin insbesondere regionale Bauunternehmen und Dienstleister in die Projektentwicklung mit einbezogen. Dieses ganzheitliche Konzept verbindet ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit und verleiht dem Vorhaben einen zukunftsweisenden Charakter.