Die Drogeriemarktkette dm hat ein Ladenlokal im Erdgeschoss an der Königstraße 41 in Nürnberg angemietet. Auf rund 850 m² Verkaufsfläche plant das Unternehmen für den 16. Dezember 2021 die Eröffnung eines neuen Flagship-Stores in bester Innenstadtlage. Vermieter der Immobilie ist ein Family Office aus Nürnberg. Realkon Immobilien hat die Flächen vermittelt.

