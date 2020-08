Dm zieht ins QH Core

Ein weiterer renommierter Einzelhändler zieht in das Quartier Heidestraße: Im Erdgeschoss des Gebäudes QH Core wird sich der Drogeriemarkt dm auf ca. 880 m² Fläche niederlassen. „Wir freuen uns sehr, dass dm eine Filiale im Quartier Heidestrasse eröffnen wird. Hochwertige Einzelhändler sind ein wichtiger Bestandteil für unser lebendiges Quartier. Die Dinge des täglichen Bedarfs sind hier leicht zugänglich. Mit dm haben wir ein Unternehmen als Mieter gewonnen, das mit seinen beliebten Produkten und seiner kundenfreundlichen Ausrichtung ausgezeichnet zu uns passt“, erklärt Thomas Bergander, Geschäftsführer des Quartier Heidestraße, anlässlich des Vertragsabschlusses. Ein weiterer bestätigter Mieter im Einzelhandelsbereich des QH Core ist die Rewe-Gruppe, die bereits im Oktober 2018 einen Mietvertrag unterzeichneten [wir berichteten].

QH Core, direkt am künftigen Quartiersplatz gelegen, nähert sich als erstes Gebäude im Quartier Heidestraße der Fertigstellung. An diesem zentralen Ort im Herzen des Quartiers wird es in den Erdgeschossen vor allem Läden zur Grundversorgung der künftigen Bewohner und Nutzer geben.



„Der Standort in einem neuen, zentral gelegenen Stück Berlin und die Mischung im Quartier Heidestrasse haben uns überzeugt, dass unser Unternehmen hier bestens platziert ist. Das Konzept eines gemischten, smarten und nachhaltigen Quartiers passt zu dm und zu unserem Anspruch, modern, innovativ und nachhaltig zu sein“, ergänzt Jens Weigel, Bereichsleiter Expansion bei dm-drogerie markt GmbH + Co. KG.



Gut platziert in der Mitte Berlins

Das Gebäude QH Core bildet als Wohn- und Bürostandort mit Einzelhandel und Gastronomie das künftige Herzstück des Quartiers Heidestraße und der nördlichen Europacity am Berliner Hauptbahnhof. Der von Robertneun Architekten entworfene Neubau zeichnet sich durch seine markante rote Backsteinfassade aus.



Das Quartier Heidestraße wächst

Mit dem Quartier Heidestraße entsteht auf rund 8,5 Hektar Fläche direkt in der Mitte Berlins ein facettenreiches, urbanes Stadtquartier. Alle Formen des modernen Arbeitens, Lebens und Wohnens werden hier miteinander vereint: Mehrere Bauabschnitte umfassen rund 199.600 m² BGF Büro- und Gewerbeflächen einschließlich eines Hotels und einer Kita sowie rund 940 Mietwohnungen. Neben QH Core sind bereits zwei weitere Komplexe von insgesamt sechs im Bau – QH Spring [Taurecon legt Grundstein für QH Spring] und QH Track.