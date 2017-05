DLR investiert 25 Millionen Euro in Neubau am Standort Stuttgart

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat die Erweiterung seines Standorts in Stuttgart für über 25 Millionen Euro abgeschlossen. Der Neubau bietet eine zusätzliche Nutzfläche von 5.200 m² mit einer hochmodernen Infrastruktur. In den dort zur Verfügung stehenden Labor- und Büroräumen arbeiten rund 110 Wissenschaftler an Zukunftsthemen aus den Bereichen Laser- und Energiespeicherforschung.

.

„Mit der konsequenten Erweiterung unserer Infrastruktur verbessern wir entscheidend die Arbeitsbedingungen unserer Wissenschaftler und unterstützen exzellente Forschung“, erklärte Frau Prof. Pascale Ehrenfreund, Vorstandsvorsitzende des DLR anlässlich der feierlichen Einweihung des Gebäudes am 8. Mai 2017. „Der Neubau wurde maßgeblich finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, des Bundesministeriums für Verteidigung und der Baden-Württemberg Stiftung.“



Das von Hammeskrause Architekten entworfene Gebäude hat fünf Geschosse. Das Stuttgarter Architekturbüro ist unter anderem spezialisiert auf Bauten für Wissenschaft, Forschung und Industrie sowie öffentliche Gebäude. Der energieoptimierte und auf Nachhaltigkeit ausgelegte Bau fügt sich in die vorgegebene Grundstruktur des DLR-Standorts und des ihn umgebenden Universitätscampus ein