DLH verkauft Logistikcampus Bremer Kreuz an LIP Invest

Der „Logistikcampus Bremer Kreuz“ wurde am 10. Juni im Beisein der Geschäftsführung der Deutschen Logistik Holding (DLH) sowie LIP Invest im feierlichen Rahmen eröffnet. Seit dem offiziellen Spatenstich im vergangenen August [wir berichteten] wurde das moderne Logistikzentrum in weniger als neun Monaten Bauzeit früher als geplant fertiggestellt und konnte bereits vor Fertigstellung veräußert werden.

