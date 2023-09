Am 12. September fand in feierlichem Rahmen die Grundsteinlegung für die Entwicklung des letzten Abschnitts am „Industrial Campus Vienna East“ in Enzersdorf an der Fischa statt. Nach insgesamt sieben Jahren Bauzeit, aufgeteilt auf drei maßgebliche Bauabschnitte und ca. 170.000 m² errichtete Lagerhallen für Logistik-Tätigkeiten wird damit dieses DLH-Projekt abgeschlossen.

Fotos: DLH



[…]