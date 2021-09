DLH setzt Spatenstich für Logistikobjekt in Bramsche

Nachdem die Deutsche Logistik Holding (DLH) erst kürzlich selbst ihren neuen Standort im Düsseldorfer Medienhafen bezogen hat [wir berichteten], entwickelt sie nun einen neuen Unternehmenssitz für das Osnabrücker Unternehmen „Clinic & Job Dress GmbH“ (CJD) am Standort Bramsche. Am gestrigen Donnerstag fand der symbolische erste Spatenstich statt.

