DLH entwickelt Logistikpark Nürnberg West in Dombühl

Die Deutsche Logistik Holding (DLH) entwickelt in Dombühl den Logistikpark Nürnberg West. Auf einer Grundstücksfläche von 93.000 m² werden rund 45.000 m² Produktions- und Logistikflächen sowie Büro- und Mezzanineflächen realisiert. Der Kaufvertrag zwischen der Marktgemeinde Dombühl und der DLH über das 93.000 m² große Areal wurde bereits Mitte Februar beurkundet. Das voraussichtliche Gesamtinvestitionsvolumen liegt zwischen 35 und 40 Millionen Euro.

.