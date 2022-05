DLH realisiert Logistikcampus bei Neumünster

Die Deutsche Logistik Holding (DLH) plant einen Logistikcampus in Boostedt bei Neumünster und hat zu diesem Zweck ein ca. 45.200 m² großes Grundstück von einem privaten Eigentümer erworben. Realisiert werden sollen rund 26.200 m² Hallenfläche mit Büro- und Sozialflächen und Lagermezzaninfläche.

