DLH kauft weitere 53.000 m² am Industrial Campus Vienna East

Die DLH Real Estate Austria hat am Industrial Campus Vienna East in Enzersdorf an der Fischa eine weitere Fläche mit insgesamt 53.000 m² zur Entwicklung von Logistik Immobilien gekauft. Geplant ist hier fünf Hallen mit insgesamt circa 28.000 m² Lager- und Logistikflächen zu errichten. Baustart soll im Frühjahr 2020 sein. Die Fertigstellung wird Anfang 2021 erwartet.

„Wir freuen uns unseren bestehenden Kunden hier Expansionsmöglichkeiten zu eröffnen und auch neuen Kunden auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Hallen anbieten zu können“, so Christian Vogt, Country Manager der DLH in Österreich.



Mit dem Industrial Campus Vienna East entsteht in Nachbarschaft des Flughafens Schwechat und lediglich 20 km von Wien entfernt Österreichs modernstes Industrie- und Logistik-Zentrum. Die neu erworbene Fläche Beta zusammen mit den im Bestand vorhandenen Baureihen Alpha, Gamma 1 und 2 bietet der Industrial Campus fast 100.000 m² Logistikfläche. Darüber hinaus erlaubt er die Entwicklung von weiteren 40.000 m² hochwertigen Logistikflächen und stellt somit den größten Logistikpark Österreichs dar.