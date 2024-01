DLH gewinnt neuen Mieter für Gewerbecampus Delmenhorst

Die Deutsche Logistik Holding hat am 8. Januar 2024 den nächsten Mietvertrag für Flächen ihres Gewerbecampus in Delmenhorst abgeschlossen. Mieter ist ein Handelsunternehmen, welches in ihrer neuen Liegenschaft ihre bisherigen Standorte zusammenführen wird. Die Mietfläche umfasst neben einer Hallenmietfläche von ca. 959 m² auch eine Büromietfläche von 395 m². Der unterzeichnete Mietvertrag hat eine Laufzeit von 5 Jahren mit Verlängerungsoptionen. Der Mietbeginn ist für Juli 2024 vorgesehen.

