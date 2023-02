DLH feiert Spatenstich für Maersk-Campus in Bremerhaven

Am vergangenen Freitag wurde mit dem ersten Spatenstich der symbolische Startschuss für die Realisierung des „Logistik-Campus Bremerhaven“ durch die Deutsche Logistik Holding gegeben. Bis zum zweiten Quartal 2024 entsteht im Fischereihafen für Maersk ein moderner Logistikneubau mit ca. 70.000 m² Fläche [wir berichteten].

Der Neubau wird über alle Anforderungen einer modernen und nachhaltigen Logistikimmobilie verfügen. Unter anderem wird das Dach vollflächig mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden, sodass im Zusammenspiel mit einer Wärmepumpe ein CO2-neutraler Betrieb ohne die Nutzung fossiler Energieträger ermöglicht werden kann. Mit dem Projekt wird eine DGNB-Goldzertifizierung angestrebt. Diese Zertifizierung betrachtet in puncto Nachhaltigkeit den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes: Von der Planung über den Betrieb bis hin zum Rückbau.



„Der erste Spatenstich für den Logistik-Campus ist ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung und Bedeutung Bremerhavens in der Logistikindustrie“, betont Christoph Telker, Geschäftsführer der DLH während der feierlichen Spatenstichzeremonie. „Das Projekt trägt der steigenden Nachfrage nach logistischen Flächen Rechnung. Gleichzeitig können wir mit einem Neubau ein Höchstmaß an Flexibilität bieten und individuelle Anforderungen berücksichtigen„, ergänzt Felix Zilling, Geschäftsführer der DLH.



„Der Logistik-Campus Bremerhaven ist für Maersk ein wichtiger Eckpfeiler beim Ausbau unseres europäischen Warehouse-Netzwerks. Es wird für mehr Flexibilität in den Lieferketten unserer Kunden sorgen, indem sie Warenströme kontinuierlich verlangsamen, beschleunigen oder auch umleiten können, basierend auf Lagerbeständen und den neuesten Nachfrageprognosen. Es geht darum, die Lieferketten resilienter zu machen“, so Jens-Ole Krenzien, Maersk Managing Director North Europe Continent.



„Der neue Standort von Maersk in Bremerhaven ist mit rund 300 Arbeitsplätzen ein wichtiger Beitrag zur langfristigen Stärkung unserer Region. Wir freuen uns sehr über dieses starke Bekenntnis eines der wichtigsten Partner unseres Hafens, der mit dieser Investitionsentscheidung seine Ambitionen für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung unterstreicht“, sagt die Senatorin für Wissenschaft und Häfen, Dr. Claudia Schilling. Von den künftig 300 Arbeitsplätzen im Logistik-Campus Bremerhaven werden rund 200 im Logistik- und Lagerbereich sowie rund 100 im Bürobereich entstehen.