DLH feiert Spatenstich für LCE in Ebergassing

Am 1. Dezember wurde der Spatenstich für den LCE Logistikcampus Ebergassing durchgeführt. Im Beisein von Roman Stachelberger, Bürgermeister Ebergassing, Christian Vogt, Geschäftsführer von DLH Österreich und Michael Schmid, Geschäftsführung Goldbeck Rhomberg wurde damit der Startschuss für das nächste Projekt markiert.

