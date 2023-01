DLH erwirbt Grundstück in Babenhausen

Die Deutsche Logistik Holding hat ein ca. 50.000 m² großes Grundstück in Babenhausen erworben. Auf der Grundstücksfläche wird ein insgesamt ca. 23.000 m² großer moderner und nachhaltiger Gewerbepark entwickelt. Über den Verkäufer wurde bisher Vertraulichkeit vereinbart.

.

Das zum Teil bebaute Grundstück in der Edmund-Lang-Straße 18-36 befindet sich am Stadtrand der Stadt Babenhausen, etwa 30 km südöstlich von Frankfurt am Main und liegt damit in einem der deutschen Top 5 Wirtschaftsregionen. Im kommenden Jahr soll für das Grundstück der Bebauungsplan erwirkt werden. Danach wird mit den Abrissarbeiten des alten Fabrikgeländes begonnen. Das Grundstück hat eine gute Anbindung über die B26 und die A3 in alle nahegelegenen Städte und Regionen und ist auch ideal über den öffentlichen Nahverkehr zu erreichen. Der Standort erfüllt somit alle wesentlichen Anforderungen an eine erfolgreiche Gewerbeparkentwicklung.



„Die Nachfrage nach gewerblichen Flächen ist sehr groß. Die perfekte Lage bietet die besten Voraussetzungen für die Realisierung eines hybriden und modernen Gewerbeparks“, sagt Felix Zilling, Geschäftsführer der DLH.



Das Objekt wird ohne die Nutzung fossiler Energieträger geplant und es wird eine DGNB Gold Zertifizierung angestrebt. Eine PV-Anlage auf dem Dach sowie E-Ladestationen für Fahrzeuge sind vorgesehen. Ein umfängliches Begrünungskonzept im Außenbereich mit Aufenthaltsflächen runden das Konzept ab. Die Gewerbeeinheiten werden je nach Kundenwunsch realisiert und ausgebaut. Fertigstellung und Einzug der ersten gewerblichen Mieter ist für Sommer 2025 vorgesehen.