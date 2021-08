Zum 01.08.2021 hat die Deutsche Logistik Holding GmbH & Co. KG ihre neuen Räumlichkeiten im Medienhafen in Düsseldorf bezogen. In exponierter Lage in der Kaistraße 5 eröffnet die DLH in den Büros der Design Offices einen neuen Standort und setzt somit ihre Wachstumsstrategie weiter um.

„Mit de...

Fotos: Design Offices GmbH



[…]