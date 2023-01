Projektentwickler DLE baut seine Pipeline in der Metropolregion Berlin-Brandenburg aus: Im Rahmen des Verkaufs von drei historischen Hafenspeichern in Teltow kündigt das Unternehmen an, die verbleibenden 45.000 m² des Areals zu einem urbanen Quartier zu entwickeln. Diese Ankündigung kommt kurz nach Bekanntwerden, dass sich DLE im Dezember auch das ehemalige

Fotos: DLE



[…]