DLE reicht Wohnprojekt auf Tal-Center-Areal in Lichtenberg weiter

Die DLE Land Development GmbH veräußert im Auftrag der Eigentümergesellschaft das als „Tal-Center“ bekannte Areal im Berliner Stadtbezirk Lichtenberg zur weiteren Entwicklung. Aus der heutigen Gewerbefläche entsteht ein wohnwirtschaftlich geprägtes Quartier mit ergänzenden gewerblichen Nutzungen. Bis zu 50.000 m² Wohnfläche sind möglich.

.

Die beiden Bestandsgebäude auf dem 27.000 m² großen Grundstück werden hierfür Neubauten weichen. Ein Aufstellungsbeschluss für die Änderung des bestehenden Bebauungsplans wurde bereits in enger Abstimmung mit dem Bezirksamt gefasst.



„Mit dem Verkauf des Tal-Centers geben wir den Staffelstab für die bisher erfolgreiche Projektentwicklung weiter. Uns ist es gelungen, die Transformation des nicht mehr zeitgemäßen Einkaufscenters zu einem attraktiven und zukunftsfähigen Quartier auf den Weg zu bringen [wir berichteten]. Dafür haben wir in konstruktiver Zusammenarbeit mit dem Bezirk die für die weitere Entwicklung wichtigen Rahmenbedingungen schaffen können“, kommentiert Frederic Weber, Head of Business Development der DLE.



Das Grundstück an der Oberweißbacher Straße und der Mehrower Allee im Nordosten Berlins soll mit ca. 60.000 m² Brutto-Grundfläche bebaut werden. Davon entfallen etwa 50.000 m² auf die Nutzung Wohnen und 10.000 m² auf die gewerblichen und sozialen Nutzungen, welche neben Büros auch Nahversorgung, Einzelhandel, medizinische Dienstleistungen und eine Kita beinhalten. In direkter Nachbarschaft befinden sich mehrere Parks, Bildungseinrichtungen und direkte ÖPNV-Anschlüsse in das Berliner Zentrum.



„Mit dem Grundstück im Berliner Bezirk Lichtenberg haben wir eine Fläche entwickelt, die sich optimal für den dringend benötigten Wohnungsbau in Berlin eignet. Die vorliegende Planung fügt sich sehr gut in die schon bestehende Infrastruktur ein und steigert die Wohn- und Aufenthaltsqualität im Quartier“, sagt Jan-Steffen Iser, Head of Development der DLE.