DLE Land Development: Nilofar Obaid wird Prokuristin

Die DLE Land Development GmbH erweitert den Verantwortungsbereich der Geschäftsführung. Zum 15. Juni erhält Nilofar Obaid die Prokura.

.

Nilofar Obaid (36), bereits seit 2020 Head of Legal und Director of Transaction bei der DLE Land Development GmbH, bringt mehr als fünf Jahre Erfahrung in der Entwicklung, dem Management und in der Transaktion von Immobilien in die DLE Land Development GmbH ein.



Obaids berufliche Karriere begann als Juristin bei der PRS Family Trust GmbH, wo sie binnen eines Jahres zum Head of Legal aufstieg und die Betreuung und den Abschluss von Immobilientransaktionen erfolgreich leitete. In den letzten vier Jahren wurde sie in das Fondkonstrukt der DLE Land Development GmbH integriert und hat als Head of Legal und Director of Transaction seit 2018 ein umfangreiches Transaktionsvolumen von 2,1 Milliarden Euro für das Unternehmen verantwortet.