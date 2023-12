DLE kauft Logistikimmobilie in Hagen von Livos

Der DLE Logistik Fonds erwirbt für die Eigentümer im Rahmen eines Asset-Deals eine Logistikimmobilie in einer A-Lage in Hagen. Verkäufer ist die Livos Gruppe. Die Bestandsgebäude auf dem Grundstück in Hagen-Hohenlimburg haben eine Mietfläche von 19.495 m² und der Vermietungsstand liegt bei 100%. Der langjährige Hauptmieter nutzt mit 17.124 m² Brutto-Grundfläche den Großteil der Fläche.

.

Das Grundstück in der Hagener Spannstiftstraße 45 bietet eine gute Anbindung an das Zentrum der rund 190.000 Einwohner umfassenden „Fernuniversitäts-Stadt“ sowie an die Autobahnen A1, A45 und A46, wobei letztere genannte Fernstraße in unter 600 Metern erreichbar ist. Hagens Hauptbahnhof, der lediglich 15 Autominuten entfernt ist, bildet einen wichtigen Knotenpunkt im regionalen und überregionalen Eisenbahnnetz in Europa. Der Bahnhof Hagen-Vorhalle zählt im Güterverkehr zu den größten Rangierbahnhöfen Deutschlands. Der nächste internationale Flughafen (Dortmund) ist rund 30 Kilometer entfernt.



„Wir beschließen das Jahr 2023 mit einem Ankauf, der das Portfolio des DLE Logistik Fonds in idealer Weise ergänzt. Die Immobilie in sehr guter Lage in Hagen bietet nicht nur eine optimale Verkehrsanbindung und eine etablierte Logistiklage im Südosten des Ruhrgebietes, sondern auch ein attraktives Mietniveau mit Potenzial“, betont Dr. Kilian Mahler, Managing Partner der DLE Logistics GmbH.



„Wir freuen uns über die gelungene Transaktion, die unsere strukturellen Maßnahmen der letzten Jahre rund um das Objekt zu einem positiven Abschluss für beide Seiten bringt. Für uns bleiben die Logistikimmobilienmärkte in den kommenden Jahren eines der interessantesten Geschäftsfelder in Deutschland, in das wir weiterhin verstärkt investieren werden", sagt Johann Kunz, Geschäftsführer von der Livos Gruppe.



Der Aufwärtstrend bei den Mietpreisen für Logistikimmobilien hat sich im Jahresverlauf 2023 weiter fortgesetzt. Laut BNP Paribas ging es in den vergangenen 12 Monaten sowohl bei den Spitzen-, als auch bei den Durchschnittsmieten um weitere rund 12 % nach oben. Aufgrund der weiter bestehenden Flächenknappheiten in den zentralen Logistikregionen kann von künftig stärker steigenden Logistikmieten ausgegangen werden, wozu auch die hohe Inflation und in der Regel indexierte Mieten sowie die gedämpfte Bauaktivität beitragen würden.



Die Transaktion wurde käuferseitig von GSK Stockmann bei der rechtlichen und steuerlichen beziehungsweise von Witte Projektmanagement bei der technischen Due Diligence begleitet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.