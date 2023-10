DLE-Fonds steigt bei 30-Hektar-Projekt in Magdeburg ein

Ein von der DLE Land Development vertretener Fonds, die MAVA AG und die Eterra Gruppe, haben das brachliegende Areal der ehemaligen Chemiefabrik Fahlberg-List im Süden von Magdeburg erworben. Auf dem 30 Hektar umfassenden Gewerbeareal sollen in einem urbanen Quartier etwa 3.000 neue Wohnungen und Betriebsflächen für ca. 1000 neue Arbeitsplätze entstehen. Die MAVA AG aus der Schweiz und die in Magdeburg ansässige Eterra Gruppe hatten das Entwicklungsvorhaben bislang vorangetrieben und werden das Projekt auch weiterhin begleiten.

.

Das neue Quartier soll Wohnen, Arbeiten, Kultur und Freizeit verknüpfen und steht in einem unmittelbaren Bezug zum geplanten Intel-Campus. Ebenfalls im öffentlichen Fokus sind die 1200 Meter Uferlinie des Grundstücks, über die nach Fertigstellung eine Promenade und der Elbe-Radweg führen sollen.



„Mit dem Projekteinstieg partizipieren unsere Investoren an der Entwicklung Magdeburgs zu einem der führenden Technologiestandorte Deutschlands“, sagt Dr. Simon Kempf, Geschäftsführer der DLE Land Development GmbH. „Ziel ist es, auf dem ehemals industriell genutzten Areal zügig ein lebenswertes Quartier auf den Weg zu bringen, die Erinnerung an die Geschichte das Standortes zu wahren und das Wohnungsangebot in Magdeburg qualitativ zu erweitern“, ergänzt Beate Janßen, CEO der Eterra Gruppe, die das Projekt vor Ort begleitet.