DLE eröffnet mit Geschäftsbereich Institutional in Frankfurt

Anne Zeller

© DLE

Die DLE Group AG expandiert und eröffnet mit dem Geschäftsbereich Institutional einen neuen Standort am Bankenplatz Frankfurt. Die Leitung des neuen Büros, mit dem der Ausbau des Netzwerks zu institutionellen Investoren forciert werden soll, übernehmen Anne Zeller und Steffen Rapp.

.

„Wir sind froh und stolz, dass wir mit Anne Zeller und Steffen Rapp zwei derart erfahrene Manager davon überzeugen konnten, sich der DLE Group AG anzuschließen“, so Yolanda Schmidtke, CEO DLE Group AG. „Die Entscheidung für den Aufbau einer eigenen Einheit am Standort Frankfurt ist eine überaus wichtige Weichenstellung für unser Unternehmen und Beleg für die konsequente Umsetzung unserer Wachstumsstrategie,“ so Schmidtke weiter.



Anne Zeller verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der internationalen Immobilienbranche. Vor ihrem Wechsel zur DLE war sie als Group Head für die Produktentwicklung und den Ausbau der Salesbereiche der Corestate Gruppe verantwortlich. Zuvor betreute sie institutionelle Kunden der German Estate Group in Deutschland und Asien [wir berichteten]. Ihre Karriere startete sie 2007 beim US Private Equity Haus Madison International Realty.



Steffen Rapp hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Kapitalmarktbereich. Vor seinem Wechsel zur DLE war Steffen Rapp bei der Corestate Bank, Aggregate Financial Service, insbesondere im Bereich Real Estate Debt tätig sowie bei der Deutschen Bank in verschiedenen Leitungsfunktionen im Bereich Management von Kapitalmarktrisiken für Unternehmen in der EMEA Region aus Frankfurt bzw. London heraus zuständig.



Ziel des Frankfurter Teams der DLE, das unter DLE Institutional firmiert, ist der forcierte Auf- und Ausbau eines leistungsfähigen Netzwerks zu institutionellen Investoren. Innerhalb der DLE Group AG berichten Zeller und Rapp unmittelbar an die CEO der DLE Group AG, Yolanda Schmidtke.