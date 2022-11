DLE erhält Bauvorbescheid für Spree 27

DLE Land Development hat Ende September vom Berliner Bezirk Treptow-Köpenick einen positiven Bauvorbescheid für ein Gewerbequartier in der Tabbertstraße erhalten.

Auf dem 8.370 m² großen Grundstück in der Tabbertstraße 8 in Wasserlage sollen insgesamt 16.800 m² BGF für Büronutzung und gewerbliches Wohnen entstehen.



Auf dem ehemaligen Industriegelände am linksseitigen Spreeufer sind zwei sechsgeschossige Gebäude geplant. Die L-förmigen Grundrisse bieten flexible Flächen für eine gewerbliche Mischnutzung. Neben gewerblichen Wohnkonzepten, zum Beispiel im Rahmen einer Apparthotel-Nutzung mit insgesamt 248 bis 431 Einheiten sowie Flächen für Restaurants, Cafés, Fitnessstudio und Veranstaltungsräume, können in den Gebäuden auch Co-Working-Spaces sowie Büroflächen mit New-Work-Potenzial realisiert werden. Die hochwertige und moderne Architektur in nachhaltiger Bauweise verspricht darüber hinaus ein attraktives Wohn- und Arbeitsumfeld in unmittelbarer Nähe zur Spree.



Die DLE hat das Grundstück im 2. Quartal 2021 für den Landbanking Fund III (Berlin) erworben. „Mit dem Bauvorbescheid sind wir unserem Ziel, das bereits längere Zeit ungenutzte Grundstück einer sinnvollen Verwertung zuzuführen, ein gutes Stück nähergekommen“, sagt Dr. Simon Kempf, Geschäftsführer der DLE Land Development GmbH. „Oberschöneweide ist ein dynamisch wachsender Gewerbestandort mit guter Anbindung an den ÖPNV.“



Das Berliner Stadtzentrum ist in 30 Minuten und der Flughafen BER in 40 Minuten erreichbar. Die unmittelbare Nachbarschaft zur Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) sowie die vorhandene Industriearchitektur machen den Standort für Startups und innovative Unternehmen interessant. Das sorgt für einen insgesamt hohen Bedarf an Büroflächen und temporären Wohnangeboten, für die aktuell noch eine erhebliche Angebotslücke besteht.