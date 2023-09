DLE erhält Bauvorbescheid für ehemaliges Speichergelände in Teltow

Die DLE Land Development GmbH (DLE) entwickelt in Teltow auf insgesamt 44.391 m² im Auftrag der Eigentümer das ehemalige Speichergelände in attraktiver Wasserlage zu einem modernen und nachhaltigen Quartier.

Die Stadtverordnetenversammlung von Teltow stimmte am 20.09.2023 mehrheitlich einem Aufstellungsbeschluss auf Basis der vorliegenden Rahmenplanung für das ehemalige Speichergelände zu. Damit wurde die Umwandlung des bestehenden Areals in ein planungsrechtlich „urbanes Gebiet“ beschlossen, das als Mischgebiet Wohnen und Gewerbe beinhalten wird. Von den insgesamt 60.000 m² zu realisierender Bruttogeschossfläche entfallen etwa 40.000 m² auf Wohnnutzung und etwa 20.000 m² auf gewerbliche Nutzung. Bei der städtebaulichen Rahmenplanung wurde die DLE vom Architekturbüro „dreigegeneinen“ unterstützt.



Schon vor zwei Monaten erhielt der Projektentwickler für das zu entwickelnde Areal einen Bauvorbescheid für die Realisierung eines Wohngebäudes mit etwa 12.000 m² Bruttogeschossfläche und eines gewerblich genutzten Gebäudes mit ungefähr 5.000 m² Bruttogeschossfläche auf einem Baufeld von insgesamt 11.536 m². Im Bereich der gewerblichen Nutzung sind unter anderem vollstationäre Pflege oder ein Aparthotel möglich.



Mit dem Erhalt des Bauvorbescheids und dem mehrheitlich verabschiedeten Aufstellungsbeschluss konnte die DLE in Zusammenarbeit mit der Stadt Teltow maßgeblich die Weichen für weitere Wohnangebote in einer stark nachgefragten Region stellen. Die angestrebte Pflegenutzung unterstützt dabei Teltow bei der Bewältigung demographischer Herausforderungen.



Durch das mit dem Aufstellungsbeschluss eingeleitete Bebauungsplan-Änderungsverfahren können neben dem bestehenden Bedarf an Wohnraum und wohnungsnaher Infrastruktur im Geltungsbereich das Angebot an Gewerbeflächen maßvoll reduziert, zusätzlicher Parkraum für den ruhenden Verkehr geschaffen, der Geh- und Radweg am Teltowkanal gesichert und die vorhandenen denkmalgeschützten Gebäude berücksichtigt werden.



„Der Aufstellungsbeschluss und der Bauvorbescheid für das ehemalige Speichergelände in Teltow zeigen sehr deutlich, wie hochwertig und qualifiziert die von der DLE entwickelten Planungen sind. Durch eine enge und konstruktive Zusammenarbeit mit der Kommune sowie durch die Berücksichtigung regionaler Gegebenheiten und Bedarfe vor Ort schaffen wir die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Quartiersentwicklung, von der die gesamte Kommune im fortschreitenden Wachstumsprozess profitieren wird. Wir danken den Vertretern der Stadt Teltow für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und sehen den verabschiedeten Aufstellungsbeschluss als Zustimmung für die gemeinsam erarbeitete Planung.“, sagt Dr. Simon Kempf, Geschäftsführer der DLE Land Development GmbH.