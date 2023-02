DLE erhält Bauvorbescheid für Berlin Science Port

DLE Land Development hat den Bauvorbescheid für den „Berlin Science Port“ in der Max-Dohrn-Straße in Berlin-Charlottenburg erhalten. Auf dem Gelände des dortigen „Berlinbiotechpark“ plant das Entwicklungsunternehmen auf einem 28.400 m² großen Grundstück vier Gebäude mit einer Gesamt-BGF von rund 70.000 m².

.

„Wir planen Gebäude in nachhaltiger Holzhybrid-Bauweise mit begrünten Innenhöfen und attraktiven Dachterrassen. Eine DGNB-Zertifizierung in Gold wird angestrebt“, sagt Gerlinde Ritouet-Steiner, Senior Development Manager bei der DLE. Der Bauantrag wurde noch im Dezember 2022 eingereicht.



Der Berlin Science Port entsteht zwischen Westhafenkanal und S-Bahn-Ring verfügt über eine exzellente Anbindung an das Bahn- und Straßennetz sowie an den ÖPNV: Von der fußläufig erreichbaren S-Bahn-Station Jungfernheide ist der Flughafen BER in 40 Minuten und der Berliner Hauptbahnhof in nur neun Minuten erreichbar. Die Stadtautobahn A100 ist nur drei Minuten entfernt. In unmittelbarer Nachbarschaft des „Berlin Science Port“ befinden sich Standorte von BASF, Bayer, Carl Zeiss Medic, BfR, SGS Institut Fresenius und Noxxon. Das bedeutet hervorragende Vernetzungsmöglichkeiten zu führenden Medizin- und Technologieunternehmen und signalisiert die hohe Lagequalität. Die Nähe zum Schlossgarten Charlottenburg und die kurzen Wegen in eines der beliebtesten Wohnviertel Berlins mit seiner Spitzen-Gastronomie und den attraktiven Einkaufsmöglichkeiten runden das Angebot für hochqualifizierte Arbeitskräfte ab.