Die DLE-Tochtergesellschaft DLE Capital AG initiiert ihren ersten ESG Artikel 9-Fonds für institutionelle Investoren. Der Fonds investiert in die Finanzierung von klimafreundlichen Projektentwicklungen in der DACH-Region mit Schwerpunkt auf Wohnnutzung in den jeweiligen Metropolregionen und hat ein Zielvolumen von ca. 500 Millionen Euro.

