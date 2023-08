DLE baut Engagement am Rappenweg aus

Am 6. Juli 2023 ist es dem DLE-Fonds gelungen, von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ein 1.216 m² großes Arrondierungsgrundstück im Bereich des Baugebiets „Rappenweg“ im Münchner Stadtbezirk Trudering-Riem zu erwerben.

Mit dem Kauf optimiert der Projektentwickler seine Ausgangsbedingungen für die Gestaltung ihres Grundstücksanteils [wir berichteten]. Die DLE entwickelt am Rappenweg gemeinsam mit der Landeshauptstadt München und sechs weiteren Eigentümern das Baugebiet. Die Verträge hierzu hatten die Beteiligten im Frühling unterzeichnet [wir berichteten]. Durch den Erwerb des Arrondierungsgrundstücks auf dem insgesamt 24 Hektar großen Areal entfällt nun eine Entwicklungsfläche von 52.000 m² auf den Projektentwickler. Der Umgriff sieht einen Nutzungsmix aus Wohnen und Gewerbe vor.



Tatjana Keil, Projektleiterin der DLE Land Development GmbH, betont die nachhaltige Entwicklung des Areals: „Wir legen großen Wert auf eine verantwortungsvolle und zukunftsorientierte Gestaltung unserer Projekte. Wir sind stolz darauf, zusammen mit der Büschel Gruppe am Rappenweg und gemeinsam mit den anderen Eigentümern ein nachhaltiges Projekt zu entwickeln, das den Bedürfnissen der Münchner Bevölkerung gerecht wird.“



Für das gewerblich genutzte, etwa 24,5 Hektar große Planungsgebiet am östlichen Stadtrand, wird ein neuer Planungsansatz verfolgt, den der Stadtrat Ende 2022 abgesegnet hat. Zielsetzung ist es, an diesem Standort ein dichtes gemischtes Quartier mit Gewerbe- und Wohnnutzung sowie Einrichtungen zur Nahversorgung zu schaffen. Hierfür ist eine neue zweite Erschließung des Planungsgebiets Voraussetzung. Falls bestätigt wird, dass die Schaffung eines zeitgemäßen und nachhaltigen gemischten Wohn- und Gewerbequartiers möglich ist, soll ein geeigneter Wettbewerb für einen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Entwurf folgen. Das daraus resultierende Planungskonzept wird die Grundlage für das anschließende Bebauungsplanverfahren werden.