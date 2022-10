DLE: Aufstellungsbeschluss zur Neuentwicklung am Rappenweg

Die DLE Land Development GmbH (DLE) entwickelt in enger Abstimmung mit der Landeshauptstadt München und den weiteren Eigentümern das Baugebiet „Rappenweg“ im Münchener Stadtbezirk Trudering-Riem. Für dieses Areal hat der Stadtrat der Landeshauptstadt München mit dem Aufstellungsbeschluss den formellen Prozess zur Entwicklung des Baugebiets Rappenweg gestartet.

.

Etwa 51.000 m² des insgesamt 24 Hektar großen Areals werden von der DLE entwickelt. Für die gesamte Fläche ist ein Nutzungsmix aus Wohnen und Gewerbe vorgesehen.



„Der Aufstellungsbeschluss ist für uns ein wichtiger Schritt im Entwicklungsprojekt Rappenweg. Das Projekt ist eine Chance, auf dem Areal gemeinsam mit der Landeshauptstadt ein neues Quartier für die Münchnerinnen und Münchner zu entwickeln“, kommentiert Jan-Steffen Iser, Head of Development der DLE.



„Mit dem Aufstellungsbeschluss wird jetzt ein Prozess eingeleitet, der es uns ermöglicht, Anforderungen an ökologische und ökonomische Effizienz sowie an Nachhaltigkeit festzuschreiben. In Zusammenarbeit mit der Eigentümergemeinschaft und der Landeshauptstadt München geht es jetzt darum, den Rappenweg zu einem von den Bürgerinnen und Bürgern angenommenen und beliebten Quartier zu entwickeln“, ergänztTatjana Keil, Projektleiterin der DLE.