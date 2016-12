DLA Piper gewinnt zwei neue Real Estate-Anwälte

Nachdem DLA Piper ihren International Group Head of Real Estate, Dr. Carsten Loll, an Linklaters verloren hat, versucht die Sozietät ihren eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen. Mit Lars Reubekeul (40) und Dr. Florian Biesalski (37) werden zwei neue Anwälte für den Bereich Real Estate an den Standorten Frankfurt und München starten. Die beiden neuen Partner kommen von King & Wood Mallesons und werden gemeinsam mit ihren Teams, insgesamt fünf weiteren Anwälten, im Januar bei DLA Piper ihre Tätigkeit aufnehmen.

Lars Reubekeul war bei King & Wood Mallesons zuletzt Head of Real Estate Germany. Er betreut regelmäßig nationale und grenzüberschreitende Immobilientransaktionen einschließlich deren Finanzierung. Er verfügt über wei...

[…]