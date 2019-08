DKW plant Grundstücksankäufe in Berlin

Die DKW Gruppe plant den Ausbau ihrer Investments in Berlin. Vorgesehen sind Investitionen in Berlin und bundesweit in Höhe von bis zu 100 Mio. Euro in den kommenden sechs Monaten. „Wir glauben an eine sehr gute Entwicklung Berlins. Das Wirtschaftswachstum ist hoch und die demografische Entwicklung positiv. Auch künftig ist der Wohnraum knapp, das Angebot kann die Nachfrage nicht ausreichend bedienen“, sagt Patrick Herzog-Smethurst, Geschäftsführender Gesellschafter. „Projektentwickler profitieren von dieser Situation. Sie schaffen den dringend benötigten neuen Wohnraum“, so Herzog-Smethurst weiter.

Insbesondere sind Investitionen in Grundstücke vorgesehen. „Wir kaufen in Berlin aber auch bundesweit Grundstücke an. Wir verstehen uns dabei als Projektentwickler, der Grundstücke mit unseren Partnern zu Ende entwickelt. Der spekulative Erwerb kommt für uns nicht in Frage. Es soll Wohnraum geschaffen werden“, ergänzt Herzog-Smethurst.



Neben dem Grundstücksankauf ist auch der Erwerb von Mehrfamilienhäusern geplant. „In Berlin erwarten wir eine kritische Preisentwicklung in den kommenden Monaten. Der geplante Mietendeckel verschreckt vor allem kurzfristig orientierte und internationale Investoren, die nun den Exit suchen“, ergänzt Herzog-Smethurst. „Es ist damit zu rechnen, dass das Angebot an Wohnimmobilien deutlich zunehmen wird“, so Herzog-Smethurst.