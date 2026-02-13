DKR steigert FFO auf 7,4 Millionen Euro

Die Deutsche Konsum Real Estate AG (DKR) meldet für das erste Quartal 2025/2026 eine stabile operative Entwicklung und steigende Funds from Operations. Trotz erwarteter Rückgänge bei den Mieterlösen infolge von Objektverkäufen legte der FFO deutlich auf 7,4 Millionen Euro zu. Parallel treibt das Unternehmen seine Sanierungsmaßnahmen mit Kapitalerhöhung und weiteren Verkäufen voran.

Die operative Geschäftsentwicklung verlief laut der Deutsche Konsum Real Estate AG planmäßig. Infolge von Objektverkäufen reduzierten sich die Mieterlöse auf 16,9 Millionen Euro (Q1 2024/2025: 17,7 Millionen Euro). Das Vermietungsergebnis stieg auf 13,8 Millionen Euro (Q1 2024/2025: 10,6 Millionen Euro), unter anderem aufgrund periodenfremder Effekte aus der Abrechnung von Betriebskosten aus Vorjahren. Das EBIT blieb mit 8,9 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahresquartals.



Die Funds from Operations (FFO) erhöhten sich auf 7,4 Millionen Euro (Q1 2024/2025: 4,7 Millionen Euro), entsprechend 0,15 Euro je Aktie (unverwässert). Der Anstieg resultierte im Wesentlichen aus reduzierten Zinsaufwendungen. Der aFFO (nach Abzug von CAPEX) belief sich auf 6,9 Millionen Euro (Q1 2024/2025: 2,6 Millionen Euro).



Der Netto-LTV verbesserte sich auf 56,4 Prozent (30. September 2025: 57,8 Prozent). Die Finanzmittelfonds stiegen auf 24,1 Millionen Euro (Q1 2024/2025: 3,9 Millionen Euro). Zum Stichtag umfasste das Portfolio 149 Objekte mit einem Bilanzwert von 775 Millionen Euro.



Die DKR konzentrierte sich im Berichtszeitraum auf die Umsetzung der im Sanierungsgutachten definierten Maßnahmen. Diese umfassen insbesondere eine Sanierungskapitalerhöhung sowie gezielte Immobilienverkäufe.



Die Bezugsfrist für die auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 4. Dezember 2025 beschlossene Sanierungskapitalerhöhung endete am 4. Februar 2026. Insgesamt werden 59.574.989 neue Stückaktien ausgegeben. Mit Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft um 59.574.989,00 Euro auf 109.926.080,00 Euro.



Im Berichtsquartal wurden zudem acht Objekte mit jährlichen Mieterträgen von 3,2 Millionen Euro beurkundet. Die Gesamtkaufpreise beliefen sich auf 34,7 Millionen Euro. Neben der operativen Stabilisierung des Portfolios liegt der Fokus weiterhin auf der Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen.



Aufgrund der geplanten Immobilienverkäufe werden die Mieterlöse im Geschäftsjahr 2025/2026 planmäßig zurückgehen. Die Gesellschaft erwartet Mieterlöse in einer Bandbreite von 58 Millionen bis 63 Millionen Euro. Gleichzeitig wird eine Entlastung auf der Finanzierungsseite prognostiziert. Die Ergebnisentwicklung bleibt vom Fortschritt der Verkaufsprozesse sowie der weiteren Umsetzung der Restrukturierung abhängig.