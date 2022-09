Ditting und PEG feiern Richtfest für Ipanema

In fußläufiger Entfernung zum Stadtpark wächst das Ipanema heran: Das Joint Venture des Projektentwicklers Richard Ditting mit der PEG Hamburg feierte heute gemeinsam mit den künftigen Eigentümern Quantum und der BVK Richtfest für das Wohnquartier am Überseering. Die Nachfrage nach den 523 attraktiven Mietwohnungen ist bereits jetzt riesengroß.

.

„Nach einer langen und intensiven Planungsphase wird mit diesem Projekt ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung des Masterplans City Nord Wirklichkeit. Mit den 523 Wohnungen, die hier entstehen, davon 157 gefördert, leisten die Bauherren nicht nur einen substanziellen Beitrag zum bezirklichen Wohnungsbauprogramm, sondern auch zur langfristigen Stärkung dieses einzigartigen Quartiers“, sagt Hans-Peter Boltres, der für die City Nord zuständige Baudezernent des Bezirksamts Hamburg-Nord.



Entworfen hat die beiden wellenartig anmutenden Wohngebäude das Hamburger Büro KBNK Architekten. Jede „Welle“ besteht aus acht bzw. zehn aneinandergereihten Häusern mit sechs bis zehn Geschossen und einer Gesamtfläche von rund 37.000 m2. Diese verteilt sich auf 523 Wohnungen mit ein bis fünf Zimmern. 157 der Wohnungen werden öffentlich gefördert. In einer Tiefgarage werden 224 Stellplätze zur Verfügung stehen, zudem bietet das Quartier Stellplätze für mehr als 300 Fahrräder und Ladestationen für E-Mobility. Aktuell laufen die Bauarbeiten auf dem Areal der ehemaligen Oberpostdirektion auf Hochtouren. „Der Terminplan wird trotz der erheblichen Herausforderungen eingehalten, das erfordert bei einem solchen großen Projekt eine Riesenleistung des gesamten Teams – vom Planer im Büro bis zum Gesellen auf der Baustelle“, erläutert Nikolaus Ditting, geschäftsführender Gesellschafter der Richard Ditting GmbH & Co. KG.



„Die Realisierung des Ipanema steht seit Baustart Ende 2020 unter einem guten Stern. Dazu tragen auch die renommierten Käufer bei“, ergänzt Christian Marquardt, geschäftsführender Gesellschafter vom Partner PEG Hamburg.



„Das Interesse an den neuen Mietwohnungen ist überwältigend! Schon im Rohbauzustand haben wir hunderte Anfragen und Vormerkungen von Interessentinnen und Interessenten erhalten“, sagt Martin Berghoff, Geschäftsführer von Quantum. Das Hamburger Unternehmen hat gemeinsam mit Universal-Investment den Großteil der Mietwohnungen für die Bayerische Versorgungskammer (BVK) erworben [wir berichteten].