Ditting befördert Michael Gutena zum Geschäftsführer

Michael Gutena

© Ditting

Das norddeutsche Immobilienunternehmen befördert seinen langjährigen Planungsleiter Michael Gutena. Der 52-Jährige wird neben Nikolaus Ditting, Frank Gersch, Jens Gerecke und Mario Kalmuczak künftig den Bereich Technik verantworten. Mittelfristig wird er den langjährigen Geschäftsführer Frank Gersch (63) ersetzen, der sich Anfang 2024 in den Ruhestand verabschiedet.

.

„Mit der Berufung von Michael Gutena heute, leiten wir die Phase der Staffelübergabe rechtzeitig ein und gewährleisten die bestmögliche Kontinuität auf dieser wichtigen Position in der Geschäftsführung.“, so Nikolaus Ditting.



„Die Baubranche steht vor großen Umbrüchen, etwa bei den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Diesen Wandel möchte ich gemeinsam mit unserem Team bewusst mitgestalten. Es wird darum gehen, schnell zu sein, rasch zu reagieren, die angestoßenen Prozesse mit langem Atem zu begleiten.“, sagt Michael Gutena.



Gutena kam 2017 vom Hamburger Architekturbüro Gerkan, Mark und Partner zu Ditting, wirkte in dem familiengeführten Traditionsunternehmen seitdem als Leiter der von ihm aufgebauten Planungsabteilung. In dieser Position sah sich Gutena selbst als „Brückenbauer“ zwischen den beiden Bereichen Hochbau und Projektentwicklung. Vor seiner Tätigkeit in der Immobilienbranche hatte er nach dem Architektur-Studium in Zürich und Braunschweig für eine Werbeagentur gearbeitet.