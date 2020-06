Diskussion um Mietenmoratorium

Das vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie vom Bund erlassene sogenannte Mietenmoratorium (1. April bis zum 30. Juni) läuft in Kürze aus, in diesem Zuge wird aktuell eine mögliche Verlängerung diskutiert, gegen die sich der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA nun klar ausgesprochen hat. „Die Verlängerung des Mietenmoratoriums wäre ein fatales Zeichen für die Konjunktur, alle Beteiligten wollen jetzt nach vorne schauen, ihr Geschäft betreiben und nicht weiter reguliert werden“, so ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner. „Mit dem Verhaltenskodex etwa haben wir gemeinsam mit dem HDE im Bereich Handel gezeigt, dass die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Akteuren funktioniert. Weitere Eingriffe sind unverhältnismäßig.“

.

In einer Zeit, in der die Wirtschaft versucht, wieder auf die Beine zu kommen, solle die Politik keine Stöcke in die Speichen werfen. „Jetzt geht es darum, die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise so gering wie möglich zu halten und dazu gehört, dass Vermieter wieder mit ihren Mieteinnahmen rechnen können“, so Mattner weiter.



Anders sehen es laut der Funke Mediengruppe der Deutsche Gewerkschaftsbund sowie Verbraucherschützer. Mieter und private Kreditnehmer sollen demnach weiterhin vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise geschützt werden. Demnach müsse das Ende des Moratorium für die Zahlung von Miete, Strom, Gas, Telefon und laufenden Krediten um drei weitere Monate bis Ende September verlängert werden.