Diska-Markt in Zwickau-Weißenborn eröffnet

Seit der Schließung des Penny-Marktes im Zwickauer Stadtteil Weißenborn im Herbst 2020 gab es lange Zeit keinen Einkaufsmarkt mehr in diesem Stadtteil. Dies ändert sich ab sofort. Die Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen ist jetzt mit ihrem Tochterunternehmen diska als Nahversorger vor Ort. Der aufwändige Innenausbau für diesen neuen, modernen diska-Supermarkt mit rund 720 m² Verkaufsfläche für rund 7.000 Artikel des täglichen Bedarfs lief bis kurz vor Öffnung auf Hochtouren.

Der neue Nahversorger entstand in Zwickau-Weißenborn (Crimmitschauer Straße 90). „Die bestehenden Supermarktflächen wurden“, so Michael Magath, Immobilienmanager der WMG Immobilien I GmbH & Co. KG, die zugleich Bauherr ist, „umfangreich umgebaut und modernisiert, damit dort heute ein moderner, kundenfreundlicher diska einziehen konnte.“ Die Verkaufsfläche ist durch die Hinzunahme des ehemaligen Textilgeschäftes nochmals um 100 m² erweitert worden. Die Weißenborner können nun bequem auf rund 720 m² einkaufen. Diese Fläche ist sehr gut geeignet, um mit rund 7.000 Artikeln ein entsprechendes Warensortiment abzubilden und der Rolle als Supermarkt mit umfangreichem Angebot gerecht zu werden. Im ehemaligen Textilgeschäft eröffnet nun ebenfalls die Biobrotmanufaktur Doktor Engelmann, die ja auch schon in der Zwickauer Innenstadt zu finden ist. „Wir freuen uns sehr, unseren Kunden und Kundinnen einen so qualitativ hochwertigen Bäcker mit einem wohlschmeckenden Sortiment anbieten zu können“, erläutert Stefanie Fröhlich, Gebietsleiterin Expansion der Edeka Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen. Auch Zwickaus Baubürgermeisterin Kathrin Köhler ist erleichtert, dass „mit diska eine adäquate und hervorragende Nachnutzung gefunden werden konnte. Ich freue mich persönlich über die Ansiedlung, denn das Ziel unseres Stadtentwicklungskonzeptes ist ja auch, dass in jedem Stadtteil ein Nahversorger präsent ist und das hätte, wenn diska jetzt nicht gekommen wäre, für Weißenborn nicht gut ausgesehen.“



„Der Innenausbau und die Übergabe an diska erfolgten planmäßig Anfang Juli und danach ging umgehend die Bestückung des Marktes los,“ ergänzt diska Vertriebsleiterin Kerstin Eckardt. „Großen Wert legt diska dabei auf die Regionalität der Produkte, um ansässige Produzenten zu unterstützen, diese sichtbar zu machen und deren Marktpräsenz zu erhöhen“, so Fröhlich abschließend.