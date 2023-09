Diska eröffnet in Freiberger Gerberpassage

Die Edeka Unternehmensgruppe hat im sächsischen Freiberg eine Diska-Filiale in der Gerberpassage eröffnet. Der „Kleine Vollsortimenter“ soll die Innenstadt beleben und die Lücke in der Nahversorgung schließen.

.

Bis zum Auszug im Spätherbst 2021 stellte ein Discounter in der Freiberger Gerberpassage auf einer Fläche von 820 m² die Nahversorgung des Stadtzentrums sicher. Nachdem sich der Anbieter aus diesem Teil der Stadt verabschiedet hatte und es im weiteren Umkreis keinen Nahversorger mehr gab, startete die Suche nach einem geeigneten Ersatz. Nach intensiven Gesprächen zwischen der Eigentümerfamilie Krause und der Expansionsabteilung der Edeka-Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen entschied man sich für die Ansiedlung eines Diska-Marktes als sogenannter „Kleiner Vollsortimenter“. Zeitnah starteten dann auch die ersten Abbrucharbeiten im ehemaligen Markt, um den im Zentrum wohnenden und arbeitenden Freibergern mittelfristig wieder eine Einkaufsmöglichkeit im nahen Umfeld bieten zu können. Im Februar 2023 konnten dann die Rohbauarbeiten für einen neuen Diska-Markt beginnen. Diese mündeten am 31. Juli in der Bauübergabe, bei der die Oberlichtenauer Baugesellschaft mbH das im Rohbau fertiggestellte Objekt in der Meißner Gasse 19 an Edeka übergeben konnte. Seither wurde die gesamte Regalierung des Marktes, die Installation der Kühltechnik, die Abschlussreinigung und die finale Bestückung der Regale vorgenommen.



Am 7. September eröffnete der neue Markt und begrüßt ab sofort Kunden aus Freiberg und der Umgebung. Auch Freibergs Oberbürgermeister Sven Krüger ließ es sich nicht nehmen, bei der feierlichen Eröffnung in der Gerberpassage dabei zu sein und sich persönlich einen ersten Eindruck vom neuen Markt zu machen. „Mit der Eröffnung des neuen Diska-Marktes konnten wir nun endlich die Lücke in der Nahversorgung des Freiberger Zentrums schließen. Dadurch haben die Stadt und ihre Bevölkerung einen großartigen Lebensmittelmarkt dazu gewonnen. Ich blicke zuversichtlich auf eine weitere langjährige Zusammenarbeit mit der Edeka Unternehmensgruppe und freue mich auch für die Familie Krause, dass sie einen zuverlässigen Partner für ihre Gerberpassage finden konnte“, so Krüger.



Auch Anke und Uwe Krause, die Inhaber der Geberpassage, freuen sich über die zusätzliche Belebung der Passage durch den Lebensmittelmarkt. „Mit Diska, der Hauptpostfiliale und Schreibwaren bieten wir den Bewohnern und unseren Kunden in der Altstadt ein deutlich erweitertes Angebot und das im unmittelbaren Stadtzentrum“, sagt Uwe Krause, „Wir sind sehr glücklich, nun endlich den ersten Bauabschnitt zur Belebung der Gerberpassage abgeschlossen zu haben.“