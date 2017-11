Discounter nehmen Milliarden in die Hand

Die Discounter nehmen viel Geld in die Hand, um ihre Anteile am hart umkämpften Lebensmittelmarkt zu halten, respektive auszubauen. Aldi-Nord erhöht jetzt zusätzlich die Taktung, in der die Filialen upgedatet werden, um mit einem helleren, offeneren Ambiente den Kundenfokus auf ein erweitertes Sortiment zu richten. Fünf Milliarden Euro will Aldi-Nord bis Anfang 2019 investieren. Auf der Agenda stehen 2.250 Standorte.

.

94 Dependancen sind bereits entsprechend der „Aniko“-Strategie (Aldi Nord Instore Konzept) umgerüstet. Ab 2018 sollen pro Woche 25 bis 30 Märkte auf die neue Verkaufsphilosophie mit größerem Frische-Anteil bei Obst und Gemüse, aber auch bei Fleisch und Fisch eingeschworen werden – bislang lag der Rhythmus bei 10 Filialen pro Woche. Aldi-Marketingchef Kay Rüschoff hat gegenüber der „Wirtschaftswoche“ erläutert, dass die Umsätze in den aufgehübschten Märkten zweistellige Pluszahlen generieren.



Das Investment kommt nicht von ungefähr: Schwester Aldi-Süd hat einen Topf mit 3,5 Milliarden Euro aufgemacht, um den Filialen ebenfalls ein grundlegendes Facelifting zu verpassen. Die Mülheimer sind überdies massiv in die Werbung eingestiegen – nicht nur mit Produkt-PR, sondern auch mit Image-Clips. Die Geschwister sprechen, jeder für sich, von den „größten Investitionsprogrammen der Firmengeschichte“. Und: Die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland hat sieben Milliarden Euro für die Modernisierung aller Standorte veranschlagt. Derweil schlafen auch die klassischen Supermärkte nicht: Rewe will 1,7 Milliarden Euro, Edeka 1,9 Milliarden Euro investieren. In diesem Jahr.