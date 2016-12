Discount-Fehde: Lidl übertrumpft erstmals Aldi

Größer, chicer, heller: In Herne hat der Lebensmittel-Discounter Lidl jetzt seine erste XL-Filiale ans Netz geschickt. Das Outlet mit 1.200 m² markiert den Eintritt in eine neue Verkaufsphilosophie, die mit dem ursprünglichen Discount-Gedanken nur noch am Rande zu tun hat. Stichworte sind Einkaufsatmosphäre und Nachhaltigkeit. Wie überhaupt im Lebensmittel-Discount der harte Kampf um die Kunden zunehmend mit weichen Faktoren bestritten wird. Das Dauer-Scharmützel der beiden Großen - Lidl und Aldi - wird aktuell allerdings erstmals die Schwarz-Tochter für sich entscheiden: Mit einem Umsatz von über 70 Milliarden Euro verweist sie den Discountpionier Aldi mit seinem geteilten Imperium auf den zweiten Platz.

.

Großzügige Glasfassade, breite Gänge und hohe Decken auf der einen Seite, anspruchsvolle Warenpräsentation und zusätzliche Services vom Kaffee-Automaten und der Frische-Backstation bis hin zum Kunden-WC und eigenem Wickelraum auf der anderen Seite - die neue Lidl-Filiale in Herne erinnert eher an einen modernen Supermarkt als an die Lagerhallen-Filialen mit Palettenware der frühen Discountjahre. Das Ganze mit Photovoltaikanlage auf dem Dach, Abwärmenutzungs-Konzept und E-Tankstelle auch unter ökologischen Gesichtspunkten ausgereift. Lidl hat sich vom Discount im klassischen Sinn endgültig verabschiedet. Die Aufrüstung an Haupt und Gliedern kommt nicht von ungefähr: Die Schwarz-Tochter kämpft um die Klientel konsumbewusster Verbraucher, die Qualität und Service schätzen, dabei aber den Preis durchaus im Blick haben.



Wie Konkurrent Aldi auch, der als erster damit begann, zusätzliche Services feilzubieten. Backstationen und Handytarife, Fotodienste und Blumenlieferung, glutenfreie Pizza und vegane Wurst, seit jüngstem Marken von Nivea-Creme bis zur Knorr-Sauce. Lidl schien da immer ein Tick hinterher zu hinken. Aber eben nur scheinbar: Zum Abschluss des laufenden Geschäftsjahres wird die Schwarz-Gruppe für Lidl und Kaufland vermutlich Erlöse in Höhe von 92 bis 94 Milliarden Euro einfahren. Über 70 Milliarden Euro davon entfallen auf Lidl. Die extrem öffentlichkeits-feindliche Aldi-Dynastie (Nord und Süd) wird nach Insider-Schätzungen zeitgleich knappe 69 Milliarden realisieren.



Beide Unternehmen wollen weiter wachsen, in Deutschland ist das allerdings fast nur noch über Verdrängung möglich. Lidl pusht derzeit mit Millionenaufwand sein Online-Portal, um internetaffine Zielgruppen abzugreifen. Aldi hat die Klientel der jungen Familie verstärkt ins Visier genommen und ist erstmals vehement in die TV-Werbung eingestiegen. Motto: Einfach, prima und schnell einkaufen, dann bleibt mehr Zeit für die kids. Jüngster Coup im Rahmen dieses Konzepts: Einfach Geld abheben - bei Aldi an der Kasse. 200 Euro mit EC-Karte ab einem Einkaufswert von 20 Euro. Gebührenfrei.