DIS AG zieht großflächig ins Coffee Plaza West

Die DIS AG wird die Hälfte der Fläche der Coffee Plaza West in der HafenCity beziehen. Das Tochterunternehmen des Personaldienstleisters Adecco Group hat einen fünfjährigen Mietvertrag über 2.250 m² Bürofläche auf vier zusammenhängenden Ebenen abgeschlossen und wird ab Dezember 2018 am neuen Standort in der HafenCity seine Hamburger Standorte zusammenführen. „Die Zusammenführung unserer verschiedenen Bürostandorte an einer einzigen Adresse ist für unser Geschäft von großer Bedeutung. Die Coffee Plaza West in der Hafen City erfüllt alle unsere Anforderungen – als Erweiterung der Hamburger Innenstadt ist sie hervorragend angebunden“, so Thomas Moisa, Leiter Corporate Real Estate der Adecco Group, zur Standortentscheidung.

Die Immobilie befindet sich seit Anfang 2015 im Eigentum von Pembroke Real Estate, die diese damals gemeinsam mit dem S-Kai und dem Hamburg American Centre am Sandtorkai erworben hatte [wir berichteten]. In den letzten Monaten wurden umfangreiche Asset Management-Maßnahmen eingeleitet, um bei beiden Immobilien den Leerstand abzubauen. Die Arbeiten umfassen unter anderem eine Neugestaltung der Lobbys durch das Designbüro Hassell sowie eine verbesserte Wegeführung und Beschilderung. Im Sommer 2019 soll eine neu gestaltete Dachterrasse am Gebäude Coffee Plaza West fertig gestellt werden, die einen Blick auf die Elbphilharmonie bieten wird. Mit dem jüngsten Anmietungserfolg stehen in der Coffee Plaza West noch 2.150 m² - also die zweite Hälfte des Gebäudes, im S-Kai weitere 5.000 m² Fläche - ebenfalls knapp die Hälfte - zur Verfügung. Die Coffee Plaza East ist indes vollvermietet.



Die von Pembroke im Jahr 2015 erworbene Coffee Plaza West (Am Sandtorpark 6) ist neben der Coffee Plaza East (Am Sandtorpark 2), dem S-Kai (Am Sandtorkai 50) und dem Hamburg American Centre (Am Sandtorkai 48) eine von vier Immobilien in Pembrokes Hamburger Portfolio. Zu den Mietern zählen Bianc, Matteo Ferrantinos mediterranes Restaurant, das Ende letzten Jahres im S-Kai eröffnet wurde, sowie sein neuestes Konzept, Picnic by Bianc, ein neues Café-Bistro, das letzten Monat eröffnete. Im nahe gelegenen American Centre, das über eine Mietfläche von 8.500 m² verfügt, liegt die Vermietungsquote derzeit bei fast 90 Prozent.