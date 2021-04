Dirk Meißner wird neuer Geschäftsführer Investmentmanagement

Dirk Meißner

© Deutsche Investment / Carsten Brügmann

Dirk Meißner ist seit 1. April 2021 als neuer Geschäftsführer der Deutsche Investment KVG verantwortlich für den Bereich Investmentmanagement. Michael Krzyzanek, der seit Januar 2019 in dieser Funktion tätig gewesen war, schied aus familiären Gründen zum 31. März 2021 aus der Geschäftsführung aus.

.

Dirk Meißner (50) arbeitet seit über 20 Jahren in Führungspositionen für die Immobilienwirtschaft. Von 2011 bis 2020 war er in der ZBI Gruppe tätig, zuerst als Vorstand der ZBI Zentral Boden Immobilien AG für das Immobilienmanagement und anschließend als Vorstandsvorsitzender der ZBI Fondsmanagement AG, der Kapitalverwaltungsgesellschaft der ZBI Gruppe. Vorherige Führungspositionen bekleidete er bei der Grainger Deutschland GmbH und der Dr. Lübke GmbH. Als Geschäftsführer Investmentmanagement bei Deutsche Investment KVG verantwortet er ab sofort die Bereiche Fondsmanagement, Asset Management, Beteiligungsmanagement sowie Treasury/Finanzierung.



„Michael Krzyzanek hat Deutsche Investment in den vergangenen zwei Jahren auf ihrem Wachstumskurs begleitet und ich danke ihm sehr herzlich für sein Engagement sowie die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit Dirk Meißner gewinnen wir einen versierten Experten aus dem Bereich institutioneller Immobilienanlagen: Er bringt eine hohe Expertise für die Assetklasse Wohnen sowie eine langjährige Erfahrung der regulatorischen Herausforderungen einer Kapitalverwaltungsgesellschaft mit und hat zudem ein gutes Gespür für die Anforderungen von institutionellen Investoren“, sagt Enver Büyükarslan, Gesellschafter der Deutsche Investment KVG.



„Der Aufsichtsrat dankt Michael Krzyzanek für seine geleistete Arbeit im Sinne unserer Anleger und für Deutsche Investment KVG. Mit Dirk Meißner konnten wir einen Geschäftsführer an unser Haus binden, der aufgrund seiner beruflichen Vita das weitere Wachstum von Deutsche Investment entscheidend mitgestalten wird“, ergänzt Dr. Klaus-Jürgen Scherr, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutsche Investment KVG.