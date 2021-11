Dirk Heidkämper verstärkt die Geschäftsführung bei Garbe

Dirk Heidkämper

© Ann-Christine Kings Photography/Garbe Immobilien-Projekte GmbH

Der Finanzexperte Dirk Heidkämper wird bei Garbe Immobilien-Projekte kaufmännischer Geschäftsführer. Der 59-jährige ergänzt damit das bisherige Führungsduo bestehend aus Fabian von Köppen (Akquisition und Projektentwicklung) sowie Tobias Hertwig (Baumanagement).

.

Der gelernte Bankkaufmann war seit 21 Jahren bei der B&L Gruppe tätig und leitete dort zuletzt den Finanzierungsbereich. Seit dem 1. November ist er jetzt bei Garbe an Bord und verantwortet dort künftig „als Schnittstelle von Kapitalmarkt und Immobiliengeschäft“ die Themenbereiche Finanzen und Projektfinanzierung. Wie seine beiden Kollegen wird Heidkämper ebenfalls alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer.



„Die Garbe Immobilien-Projekte übernimmt mit innovativen Konzepten eine Vorreiterrolle, welche zukunftsweisend für nachhaltigeres Planen und Bauen in deutschen Städten ist. Projekte wie das Holzhochhaus ‚Roots‘ in Hamburg entstehen aus einer starken Vision heraus und erfordern viel unternehmerischen Mut. Ich freue mich, diese Vision zukünftig gemeinsam mit dem Team voranzutreiben“, sagt Heidkämper.