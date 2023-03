Dirk Bitterlich wechselt von Contigo zu Westbridge

Dirk Bitterlich

© PicturePeople

Nach rund 13 Jahren verlässt Dirk Bitterlich die Contigo Energie AG (Contigo), um für Westbridge Advisory (Westbridge) tätig zu werden. Zum 1. März 2023 übernimmt er bei beim ESG-Experten die Position Vertriebsleiter Wohnungswirtschaft mit dem Ziel, den Unternehmensbereich weiterzuentwickeln und auszubauen sowie die Produktpalette für die Assetklasse Wohnen noch stärker auf Nachhaltigkeit auszurichten. Bei Westbridge wird Bitterlich ein vierköpfiges Team leiten.

Seine berufliche Karriere startete der 41-Jährige als Key Account Manager bei der Rhein-Ruhr Energie AG. Im August 2010 erfolgte der Wechsel zu Contigo mit Hauptsitz in Bochum. Im Jahr 2015 übernahm Bitterlich bei Contigo dann die gesamte Vertriebsleitung und verantwortete dort die Bereiche Energielieferung und Energiedienstleistung. Neben dem Vertrieb umfasste das Kernaufgabengebiet auch die Betreuung namhafter Großkunden.



„Mit seinem langjährigen Erfahrungsschatz im Energiesektor, gekoppelt mit seiner Expertise im Vertrieb und in der Führung, wird Dirk Bitterlich bei uns einen entscheidenden Beitrag leisten, die Potenziale in der sehr granular aufgestellten Wohnungswirtschaft zu heben. Wir freuen uns, ihn von uns und unserer Vision überzeugt zu haben“, sagt Yama Mahasher, Geschäftsführer bei Westbridge.