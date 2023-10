Diringer & Scheidel verkauft Mannheimer New7

Diringer & Scheidel verwandelt das ehemalige Kaufhof-Gebäude in Mannheim in eine mischgenutzte Immobilie. Pünktlich zum Beginn der nächsten wichtigen Bauphase im Rohbau wurde bereits jetzt der Vertrag zum Verkauf der Immobilie unterzeichnet – ein sogenannter Forward Deal. Nach Fertigstellung im Jahr 2025 übernimmt ein institutioneller Anleger aus Deutschland das Objekt New7.

