Diringer & Scheidel im Goethe-Quartier im Zeitplan

Der Rohbau des Gebäudes Kurfürsten-Anlage 5 wird in den kommenden Wochen fertiggestellt sein. Der Bau ist Teil des Goethe-Quartier Heidelberg, mit dem Diringer & Scheidel großflächig Wohnraum, Büro-, Handels- und Gastronomieflächen auf dem ehemaligen Bauhaus-Marktgelände an der Heidelberger Kurfürsten-Anlage schafft.

.

Letzte Woche wurde die Decke des vierten Obergeschosses des Gebäudes Kurfürsten-Anlage 5, Teil des künftigen Goethe-Quartiers, betoniert. Nachdem sie nun dieser Tage ausgehärtet ist, beginnt das Mauern und Betonieren des fünften und letzten Obergeschosses. Der Rohbau wird Mitte August komplett fertiggestellt sein. Die Abnahme durch die Behörden ist für Mitte September angesetzt. Im Anschluss geht es mit dem Innenausbau weiter. Parallel dazu werden in der Kurfürsten-Anlage 5 die Anschlüsse für Strom, Wasser, Telefon und Internet gelegt.



Das neu entstehende Gebäudeensemble „Goethe-Quartier“ bietet künftig zahlreiche Wohnungen sowie genügend Platz für Büros, ein Ärztehaus, Gastronomie und Handel. Zwischen den Gebäuden wird auch die von der Stadt Heidelberg im Bebauungsplan vorgesehene Nord-Süd-Verbindung als Verlängerung der Goethestraße verwirklicht, die die Weststadt zum Neckar hin öffnen soll. Das aus zwei Hauptgebäuden bestehende Gesamtprojekt soll bis Ende 2026 fertiggestellt sein.



Mit dem im Bau befindlichen Gebäudeensemble Goethe-Quartier Heidelberg entstehen bis Ende 2026 zahlreiche neue Wohnungen sowie Flächen für Büros, Praxen, Gastronomie und Handel in Heidelberg-Weststadt zwischen Kurfürsten-Anlage und Bahnhofstraße. Bei dem Projekt Goethe-Quartier Heidelberg handelt es sich um ein Projekt der Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe. Ein Zusammenhang mit anderen lmmobilienprojekten unter der Bezeichnung „Goethequartier“ besteht nicht. Die Planung stammt von Blocher Partners.



Die Goethe-Straße in der Heidelberger Weststadt wird mit der Realisierung des Projekts von der Blumenstraße über die Bahnhofstraße und das neue Quartier in Richtung Kurfürsten-Anlage fortgeführt. Diese Entwicklung ist Kern eines städtebaulichen Leitgedankens der Stadt Heidelberg, nämlich der Öffnung der Weststadt hin zu Bergheim, Innenstadt und Neckar. Im Rahmen dieser städtebaulichen Entwicklung entsteht auch der neue Fritz-Bauer-Platz gegenüber des Landgerichts Heidelberg.