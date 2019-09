Frank Thierfelder neu an Bord bei Paulick Immobilien Consulting

Die Paulick Immobilien Consulting GmbH hat Frank Thierfelder (43) als zweiten Geschäftsführer und Partner berufen. Nach 22 Jahren als langjähriger Direktor Regional Investment sowie Prokurist der BNP Paribas Real Estate GmbH in Leipzig bildet der Diplom-Immobilienökonom ab sofort gemeinsam mit Firmengründer Ulrich Paulick eine Doppelspitze beim hochspezialisierten Immobilienberater. Thierfelder wird in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens, welches seit vielen Jahren als exklusiver Kooperationspartner der Leipziger Volksbank am Immobilienmarkt erfolgreich agiert, tätig sein. Zugleich stellt das Unternehmen damit die Weichen für eine stringente Expansion bei der überregionalen gewerblichen Objektakquise, insbesondere über die bundesweit aufgestellten mehr als 850 Verbundpartner der Leipziger Volksbank.

Profunde Kenntnisse des Immobilienmarktes

Ulrich Paulick ist sehr zufrieden über die Expansionschance: „Mit Frank Thierfelder gewinnen wir einen seit vielen Jahren erfolgreichen Immobilienexperten mit dem Know-how eines global agierenden Konzerns sowie einen profunden Kenner des Leipziger Immobilienmarktes. Er wird mit all seiner Erfahrung nationale und internationale Transaktionen fachlich fundiert sowie absolut kundenorientiert begleiten. Darüber hinaus stärkt er unsere enge Kooperation mit dem Finanzverbund der Volks- und Raiffeisenbanken. Ziel ist das weitere Wachstum von Paulick Immobilien Consulting.“ Das Fundament dafür ist geschaffen: Vor allem in den klassischen Assets wie beispielsweise Geschäftshäuser, Pflegewohnheime, Bürohäuser und Hotels sowie bei der Beratung von Projektentwicklungen aller Assetklassen in der Region Mitteldeutschland sowie den Top-7-Standorten in Deutschland wird das Unternehmen sein Portfolio konsequent ausbauen.



„Mit meiner langjährigen Erfahrung in der Betreuung von Family Offices, institutionellen Anlegern sowie dem großen Spektrum professionell agierender Immobilienunternehmen stellen wir Paulick Immobilien Consulting noch breiter auf. Unsere Kunden profitieren dabei von einem hochprofessionellen Prozess entlang des gesamten Vermarktungszyklus von Gewerbeimmobilien und Renditeobjekten“, sagt Frank Thierfelder. „Ulrich Paulick verfügt über knapp 40 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche. Was für ein Erfahrungsschatz für die Kunden. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit ihm, dem Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken und unseren zahlreichen Partnern die nächste Entwicklungsstufe des Unternehmens einzuleiten. Neben dem Ausbau der Objektakquise und der damit einhergehenden Beratung in der Immobilienvermittlung erfolgt als erster Schritt die zielgerichtete Erweiterung unserer Vermarktungsstrategien sowohl off- als auch online.“