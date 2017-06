Direct Online Services Limited mietet ca. 1.416 m² Gewerbefläche in Viernheim

Das Unternehmen Direct Online Services Limited, mit Hauptsitz in Großbritannien, hat rund 1.416 m² Gewerbefläche in der Alfred-Nobel-Straße in Viernheim angemietet und eröffnet somit seinen ersten Standort in Deutschland. Die Fläche wird zukünftig als Umschlagslager für Küchenplatten genutzt. Das Objekt verfügt über 791 m² Lager-, 175 m² Büro- und 450 m² Freifläche. Engel & Völkers Commercial Rhein-Neckar war beratend und vermittelnd tätig.

.