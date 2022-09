DIR investiert 6 Mio. in Bayern

Nahe der österreichischen Grenze hat sich die Deutsche Investment Retail für rund 6 Mio. Euro zwei Fachmärkte für den Immobilienspezialfonds Deutsche Investment – Food Retail I sichern können. Die Liegenschaften befinden sich in Kiefersfelden direkt an der A93 und in Unterwössen an der Bundesstraße nach Reit im Winkl.

.

In Kiefersfelden hat die Deutsche Investment Retail einen Supermarkt mit einer Mietfläche von circa 1.700 m² auf einem rund 5.000 m² großen Grundstück im Gewerbepark 1 und 3 erworben. Der aktuelle Mieter der Handelsimmobilie ist Rewe, vertreten mit einem Supermarkt inkl. Getränkemarkt. Zum Objekt gehören 100 Stellplätze. Der Standort ist seit 1988 vor Ort etabliert und wurde zuletzt im Jahr 2020 modernisiert. Als Schlüsselstandort wird er in den kommenden Jahren weiterentwickelt.



Die Nahversorgungsimmobilie in Unterwössen ist an Penny vermietet. Das Objekt wurde 2004 auf einem Grundstück am Neuschmied 46 mit rund 7.100 m² erbaut. Da der Standort derzeit lokal konkurrenzlos ist und eine gute Umsatzentwicklung aufweist, soll er in den kommenden Jahren ausgebaut werden; in diesem Zusammenhang gibt es laufende Gespräche zur langfristigen Vermietung der Liegenschaft.



„Beide Standorte profitieren enorm von der guten Anbindung nahe der österreichischen Grenze. In Unterwössen ist es der Tourismus der Ferienregion Chiemgauer Alpen, der einen maßgeblichen Anteil des Umsatzes generiert, während der Markt in Kiefersfelden gleichzeitig aufgrund der unterschiedlichen Lebensmittelpreise stark von grenzübergreifenden Kunden besucht wird. Die Entwicklungen der letzten Jahre bewegten die Mieter zu Ausbaumaßnahmen – neben unserer Recherche ein Zeichen, dass die Märkte stabile bis steigende Umsätze erwirtschaften. Das war aus unserer Sicht ein Aspekt, der die Objekte neben den Lagefaktoren zu attraktiven Investmentopportunitäten macht“, erklärt Matthias Kreil MRICS, Leiter Transaktionsmanagement der Deutsche Investment Retail.



„Das Sondervermögen ist leicht überzeichnet und nahezu voll investiert. Mit den Objekten in Kiefersfelden und Unterwössen zählen nun über 60 Handelsimmobilien zum Portfolio, das aktuell ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 240 Mio. Euro umfasst. Unsere Ankaufspipeline beinhaltet weitere Objekte, die unseren Objektanforderungen entsprechen, mit denen wir das Zielvolumen des Sondervermögens von rd. 300 Mio. Euro in naher Zukunft erreichen und in die Bestandsphase wechseln werden.“ fasst Susanne Klaußner MRICS, Geschäftsführende Gesellschafterin der Deutsche Investment Retail, zusammen.