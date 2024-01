DIR erwirbt Netto-Markt Papenburg von Stoke Park

Die Deutsche Investment hat einen langfristig vermieteten Nahversorger im niedersächsischen Papenburg erworben. Das im Jahr 2006 fertiggestellte Objekt wurde im Jahr 2021 von Stoke Park Capital erweitert und modernisiert. Die vermietbare Fläche des Nahversorgungsstandorts beträgt insgesamt rund 2.080 m². Zudem befinden sich etwa 100 ebenerdige Kfz-Außenstellplätze auf dem Grundstück.

.

Netto ist Hauptmieter in dem Objekt in der Gutshofstraße 26 und hat einen langfristigen Mietvertrag. Weitere Mieter sind ein Getränkemarkt, eine Bäckerei und ein Dachdecker, die ebenfalls alle einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen haben. Der Verkäufer des Objekts ist ein von Stoke Park Capital gemangter Fonds. Rike Real Estate hat den Verkäufer bei der Transaktion beraten und das Objekt vermittelt.



„Diese Immobilie ist strategisch für die Zukunft positioniert, dank ihrer Modernisierung und Erweiterung sowie dem lang-fristigen Engagement der Mieter. In einer starken Region in Norddeutschland gelegen, trägt sie als stabile und nachhaltige Investition in die Assetklasse Nahversorgung zu unserem Fonds bei", kommentiert Matthias Kreil, Leiter Transaktionsmanagement der DIR Deutsche Investment Retail GmbH.