Diok RealEstate erwägt Anleiheemission

Die Diok RealEstate AG plant weiteres Wachstum und erwägt vor diesem Hintergrund die Emission einer Unternehmensanleihe. Im Falle der Emission werden Schuldverschreibungen ausschließlich an qualifizierte Investoren in bestimmten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und in der Schweiz angeboten. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren findet nicht statt.

Der Nettoemissionserlös aus der Emission soll weit überwiegend für Neuakquisitionen auf dem deutschem Büroimmobilienmarkt eingesetzt werden, um ein Bestandsportfolio substanzieller Größe aufzubauen. Der Fokus der stark wachsenden Gesellschaft liegt in dem Aufbau eines attraktiven Büroimmobilienportfolios in guten bis sehr guten Sekundärstandorten in Deutschland. Aktuell verfügt die Gesellschaft über ein Immobilienportfolio mit einem Verkehrswert von über Euro 50 Mio.



„Wir sehen gerade bei Büroimmobilien in attraktiven Sekundärlagen ein nachhaltig profitables Segment im deutschen Immobilienmarkt. Die Mieterstruktur ist diversifiziert und bonitätsstark, sodass die Erträge hier auch über viele Jahre nachhaltig und leicht steigend erwartet werden. Während die Nachfrage nach großen Portfolios international hoch ist, ist im sehr zersplitterten Markt für Büroimmobilien in Sekundärlagen ein erfahreneres Team von Spezialisten elementar, um attraktive Einheiten zu erwerben und im Wert zu steigern. Große, Cashflow-starke und kohärente Portfolien können dann zu attraktiven Konditionen an internationale Investoren veräußert werden,“ so Markus Drews, Vorstand der Diok.