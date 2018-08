Diok Real Estate beruft Arndt Krienen in den Aufsichtsrat

Die Diok Real Estate AG hat Arndt Krienen (51) zum weiteren Aufsichtsrat der Gesellschaft bestellt. Timo Herbrand hat sein Mandat in diesem Zuge niedergelegt.

Krienen ist Rechtsanwalt und war seit 2000 Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Westgrund AG (Westgrund). Nach der Übernahme der Westgrund durch die ebenfalls börsennotierte Adler Real Estate AG (Adler), wurde er auch dort Vorstandsmitglied und ab 2016 Vorstandsvorsitzender. In beiden Unternehmen hat Krienen in den letzten 18 Jahren die überaus positive Entwicklung mitgestaltet und die Gesellschaften bis in den S-Dax geführt. Unter seiner Leitung wuchs das Immobilienportfolio der Adler auf ein Volumen von über 3 Milliarden Euro. Krienen verfügt über ein umfangreiches Netzwerk im Kapitalmarkt und im Immobiliensektor, dass der DIOK helfen wird, ihre ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen.