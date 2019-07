Diok platziert erfolgreich zweite Tranche ihrer Unternehmensanleihe

Die Diok RealEstate AG (Diok) hat gestern die Platzierung der zweiten Tranche ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023 erfolgreich beendet. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden die geplanten 20 Mio. Euro vollumfänglich an institutionelle Investoren im In- und Ausland platziert. Die Anleihe ist bereits seit der Erstplatzierung in 2018 (damals 25 Mio. Euro) mit einer jährlichen Verzinsung in Höhe von 6% an der Börse handelbar.

.

Die Mittel aus der zweiten Tranche werden zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet. Wie am 23. Juli 2019 veröffentlicht, hat Diok bereits Kaufverträge für drei Bürogebäude in Köln, Gelsenkirchen und Magdeburg unterzeichnet. Damit wächst das Portfoliovolumen weiter dynamisch auf rund 150 Mio. Euro an. Dies entspricht der Strategie der Gesellschaft, keine Gelder einzuwerben, die nicht zeitnah investiert werden können, sondern die bis zu 250 Mio. Euro umfassende Anleihe „on Demand“ zu platzieren.



Der Vorstand der Gesellschaft erwartet aufgrund einer gut gefüllten Deal-Pipeline und konkreten Verhandlungen über weitere Objekte in den kommenden Wochen erneut Kaufverträge vermelden zu können. Nach vollständiger Investition der Mittel aus der zweiten Tranche soll abermals ein Portfolio zusammengestellt und der Kapitalmarkt erneut angesprochen werden.



„Bei Objekten mit hoher Qualität in Größenordnungen zwischen 5 Mio. und 25 Mio. Euro in Sekundärlagen können wir risikodiversifiziert und renditestark einkaufen. In Kombination mit unserer Anleihe ergibt dies für die Kapitalanleger eine hervorragende Möglichkeit, die viele Investoren genutzt haben. Darüber freuen wir uns sehr und bedanken uns abermals für das Vertrauen in unser Geschäftsmodell und das gesamte Team der Diok“, sagt Diok-Vorstand Daniel L. Grosch.



Die Platzierung wurde von der Swiss Merchant Group AG, der Renell Bank AG sowie der BankM – Repräsentanz der flatex Bank AG – durchgeführt. Taylor Wessing war als Rechtsberater tätig.